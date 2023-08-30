Галкин рассказал о негласном запрете своих концертов в Казахстане

Юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) заявил в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) о негласном запрете на государственном уровне на проведение его концертов в Казахстане. По словам артиста, местные чиновники отменили его выступления в Астане и Алматы после продолжительных переговоров, потому что испугались. Шоумен обвинил власти страны в «отсутствии свободы в сложившейся мировой обстановке».

Галкин отметил, что вначале была достигнута договоренность с казахстанскими концертными площадками и билеты на его выступления начали продаваться. Однако затем начались «какие-то выдуманные причины, препоны, кулуарные запреты».

При этом юморист отметил, что обожает Казахстан и благодарен местной публике, которая поддержала его семью после отъезда из России. Он выразил надежду на свой скорый приезд в страну.

Ранее музыкальный критик Сергей Соседов сообщил, что выступление Галкина в Таллине, запланированное на 15 сентября, отменили из-за отсутствия интереса публики. По его словам, билеты на шоу артиста не были проданы из-за того, что русскоязычного населения в Прибалтике осталось совсем мало. Соседов также отметил, что карьера Аллы Пугачевой и ее супруга закончилась, за границей они «никому не нужны».