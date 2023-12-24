Пенкин опроверг отмену концерта в Дубае из-за церемонии награждения Певец Пенкин объяснил свой перенос концерта в Дубае вспышкой гриппа

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сергей Пенкин

Российский эстрадный певец и композитор Сергей Пенкин в разговоре с NEWS.ru сообщил, что церемония вручения награды «Заслуженный артист РФ» состоится в Москве 27 декабря. По его словам, он не отменял концерт в Дубае из-за получения звания. Выступления были перенесены из-за вспышки гриппа, пояснил артист.

Мне вручат награду 27 декабря. И пройдет мероприятие не в стенах института имени Гнесиных, а в центральном здании МПГУ имени В. Ленина. Конечно, я рад и жду этого события, это то, чего я долго ждал. Концерт в Дубае не отменяли, его перенесли. Там сейчас идет большая волна гриппа, — рассказал Пенкин.

Ранее Telegram-канал Mash сообщил, что артист отменил ближайший концерт в Дубае ради получения награды «Заслуженный артист РФ». Это звание ему присвоил президент России. Сообщалось, что торжественная церемония пройдет 24 декабря в институте имени Гнесиных, где Пенкин преподает.

До этого Сергей Пенкин рассказал, что его стали редко приглашать на телевизионные проекты. Он предположил, что причиной может быть непонимание его музыки. При этом исполнитель напомнил, что талантливых людей, например композитора П. И. Чайковского или поэта А. С. Пушкина, при жизни редко принимали.