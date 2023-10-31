Популярного российского рэпера оштрафовали за песни про наркотики Суд оштрафовал рэпера Scally Milano на 10 тысяч рублей за песни про наркотики

Фото: t.me/scallygram

Даниил Дмитриев (Scally Milano)

Невский районный суд Санкт-Петербурга привлек к административной ответственности рэпера Даниила Дмитриева, выступающего под творческим псевдонимом Scally Milano, за пропаганду наркотиков в песнях, сообщает объединенная пресс-служба судов города. Музыканту назначили наказание в виде штрафа размером 10 тысяч рублей.

Как следует из протокола, в социальной сети «ВКонтакте», на платформах «Яндекс.Музыка» и MTS Music рэпер разместил две композиции. Согласно проведенной экспертизе, оба трека содержат побуждение к употребление запрещенных средств и психотропных препаратов, а также формируют у слушателя положительное отношение к наркотикам. Scally Milano признал факт правонарушения, раскаялся и удалил песни со всех площадок.

Ранее административный протокол о пропаганде наркотиков в интернете составили на российского рэпера Big Baby Tape (настоящее имя — Егор Ракитин). Адвокат Вадим Багатурия заявил, что музыканту может грозить штраф до 100 тысяч рублей. По его словам, все зависит от того, под каким статусом исполнитель осуществляет творческую деятельность. Самое опасное для Big Baby Tape, как подчеркнул юрист, в свете сложившейся ситуации — это штрафные санкции за отмену его концертов от организаторов.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.