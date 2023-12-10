Известный рэпер отменил концерт на фоне обвинений в пропаганде запрещенки Рэпер Кишлак отменил концерт на фоне обвинений в пропаганде запрещенных веществ

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Рэпер Кишлак (Максим Фисенко) не станет выступать в петербургском «Гигант Холле» 10 декабря, сообщил Telegram-канал «Mash на Мойке». Певца обвиняли в пропаганде запрещенных веществ и жаловались в Смольный из-за общей аморальности образа и сомнительных песен.

По словам организаторов, причина переноса заключается в «недопонимании по техническому обеспечению концерта». Сам Кишлак у себя в соцсетях заявил, что не знает настоящей причины, но и виноватым себя не считает.

Слушателей он попросил сдать билеты по месту приобретения. Отмечается, что запросы вице-губернатору Петербурга насчет рэпера, в частности, отправлял депутат Госдумы Виталий Милонов и общественные активисты.

Ранее Следственный комитет России инициировал проверку в отношении рэпера Гуфа по статье об оскорблении чувств верующих. Поводом для проверки послужило видео со священнослужителями, опубликованное исполнителем под песню «Тем, кто с нами». Донос на рэпера написали правозащитники центра «Сорок сороков». Они попросили проверить ролик на оскорбление чувств верующих, а саму песню — на предмет пропаганды запрещенных препаратов. Также активисты попросили отменить ближайший концерт Гуфа, который состоится в Москве 14 декабря.

Употребление наркотиков наносит вред здоровью.