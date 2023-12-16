Опубликован райдер SHAMAN. Удивляют или нет его требования к организаторам? Baza опубликовала концертный райдер певца SHAMAN

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

SHAMAN

Концертный райдер популярного российского музыканта Ярослава Дронова (SHAMAN) оказался в Сети. Чего требует артист для своих выступлений?

Какой автомобиль хочет SHAMAN

Telegram-канал Baza опубликовал бытовой райдер музыканта на трех страницах. В коллектив SHAMAN входят 11 человек.

У Дронова есть определенные требования к автомобилю: для передвижения в Москве или трансфера в других населенных пунктах организатор должен предоставить Maybach шестого или седьмого поколения с тонированными стеклами.

На выездные мероприятия SHAMAN требуется микроавтобус Mercedes V-class с тонированными стеклами и диваном, к которому нужны матрас по размеру, подушка и одеяло хорошего качества.

При этом служба безопасности музыканта передвигается на отдельном автомобиле бизнес-класса. Коллектив SHAMAN перемещается на отдельном микроавтобусе минимум на 12 мест с объемным багажным отделением для инструментов. Музыкант особо настаивает, что должен заранее получить фото кузова и салона автомобилей — «какие-либо надписи и изображения на кузове недопустимы».

В райдере артиста подчеркивается, что водители должны быть опытные (со стажем не менее 10 лет) и обязательно выспавшиеся и отдохнувшие. Присылать фотографии водителей, впрочем, не требуется.

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Где хочет жить SHAMAN

Во время туров Ярослав Дронов хочет для проживания «лучший отель в городе, расположенный максимально близко к месту проведения мероприятия». При этом организатор должен заранее посетить номер и прислать собственноручно сделанные видео или фото из отеля на согласование артиста.

Самому SHAMAN нужен номер люкс с одной большой кроватью King (180 на 200 см) или Queen Size (160 на 200 см). При этом Дронов считает крайне желательным жесткий матрас.

Коллектив размещается в семи стандартных одноместных номерах, номер тур-менеджера должен располагаться в непосредственной близости от люкса артиста.

По данным Baza, в номере Дронову не требуется ни алкоголя, ни каких-то особо изысканных блюд: чай, лимон, фрукты и десяток брускетт.

Какие особые пункты есть в райдере SHAMAN

В райдере подчеркивается, что как в автомобилях, так и в номерах должны быть доступны зарядки для телефонов типа Lightning (такие используются с iPhone) и вода в бутылках — обязательно без газа и комнатной температуры.

Кроме того, в доступности Ярослава Дронова — прямо в автомобиле — должна быть аптечка, причем не только с жаропонижающим, но и с антибиотиками, а также спрей от заложенности носа и антиаллергическое средство.

Большое внимание Дронов уделяет охране на своих концертах: помимо двух личных охранников в зале должно быть по восемь человек охраны на каждую 1000 зрителей.

Примечательны требования SHAMAN к номеру солиста: кроме жесткого матраса Дронов хочет упаковку чая, подушки из гусиного пуха и полностью светонепроницаемые шторы.

«Необходима 100% изоляция от солнечного света, без промежутков между шторой и полом, а также шторой и стенами. Допускается заклеивание окна в спальне пищевой фольгой для полной светоизоляции», — указано в райдере.

Фото: Shutterstock/FOTODOM

Сколько берет за выступления SHAMAN

Источники Baza утверждают, что стоимость выступления SHAMAN может различаться от случая к случаю, однако в среднем за концерт длительностью 90 минут коллектив требует 12 миллионов рублей.

При этом стоимость билетов на сольные концерты SHAMAN начинается от двух тысяч рублей и доходит до 10 тысяч рублей.

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