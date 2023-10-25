Тур Макаревича в Азии оказался на грани срыва из-за поддержки Израиля Жители Казахстана, Узбекистана и Киргизии требуют отмены концертов Макаревича

Фото: Кирилл Зыков/АГН «Москва»

Тур лидера группы «Машина времени» Андрея Макаревича (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) по Казахстану, Узбекистану и Киргизии может быть отменен из-за его поддержки Израиля в конфликте с Палестиной, пишет Telegram-канал SHOT. Местные активисты выразили недовольство предстоящими концертами артиста, который «поддерживает убийство мусульман». Также, по данным канала, билеты на выступления Макаревича в Узбекистане и Киргизии не проданы даже на треть.

Макаревич и группа «Машина времени» планировали дать четыре концерта в Ташкенте, Бишкеке, Алма-Ате и Астане в конце ноября — начале декабря. Но после заявлений Макаревича о поддержке Израиля и обещаний финансировать ЦАХАЛ желающих заплатить за шоу музыканта стало меньше.

Казахский режиссер Нуртас Адамбай заявил, что Макаревичу «не место в Казахстане», так как он «поддерживает убийства мусульман». После в Казахстане была создана инициативная группа для борьбы за отмену концерта артиста.

Ранее Федеральная налоговая служба закрыла юридическое лицо музыкальной группы «Машина времени», которое организовывало концертные туры. Причиной стали нарушения в документации и долги. У фирмы «Синтез старз» скопилась задолженность на 266 тысяч рублей, что заинтересовало налоговую. ФНС провела проверку и выявила отсутствие активности юридического лица, а также множественные нарушения в документах.

До этого Макаревич закрыл в России ИП, который был зарегистрирован с указанием работы в области исполнительских искусств в качестве основной деятельности. В этом статусе музыкант находился с 2000 года. Также в апреле артист вышел из состава учредителей «Джем-Клуба Андрея Макаревича». Само музыкальное заведение продолжает работать.