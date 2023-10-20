Юрлицо группы «Машина времени» закрыли за долги Mash: ФНС закрыла юрлицо группы «Машина времени», которое занималось турами

Фото: Anton Belitsky/Global Look Press

Выступление группы «Машина времени»

Telegram-канал Mash сообщает, что Федеральная налоговая служба закрыла юридическое лицо музыкальной группы «Машина времени», которое организовывало концертные туры. По информации канала, причиной стали нарушения в документации и долги.

По данным Mash, сперва у коллектива была компания «Группа Машина времени XXI», где у всех участников были равные доли. В 2019 году появилась аналоговая «Синтез старз». Через некоторое время у фирмы скопились долги на 266 тысяч рублей, что заинтересовало налоговую. ФНС провела проверку и выявила отсутствие активности юридического лица, а также множественные нарушения в документах. После этого налоговая решила закрыть «Синтез старз».

Месяц назад бессменный лидер «Машины времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) закрыл в России ИП, которое было зарегистрировано с указанием работы в области исполнительских искусств в качестве основной деятельности. В этом статусе музыкант находился с 2000 года. Также в апреле артист вышел из состава учредителей «Джем-Клуба Андрея Макаревича». Само музыкальное заведение продолжает работать.

Ранее юморист Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) закрыл свое рекламное агентство в России. Компания ООО «МГ ЛАБ» была создана в январе 2020 года с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. В официальных документах говорилось, что компания вела деятельность рекламных агентств, издательств, занималась производством кино и музыки. В 2021 году бизнес принес убыток в 2,2 млн рублей. Шоумен связал это с пандемией коронавируса, а закрывая агентство, попросил не искать в своих действиях политического подтекста.