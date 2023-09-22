Макаревич закрыл ИП в России

Фото: Genrietta Peryan/Global Look Press

Андрей Макаревич

Лидер музыкальной группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) закрыл статус индивидуального предпринимателя в России, в этом статусе он находился с 2000 года, сообщает Telegram-канал SHOT. ИП было зарегистрировано с указанием работы в области исполнительских искусств в качестве основной деятельности.

По данным SHOT, весь остальной российский бизнес музыканта заморожен. Фирма «Самый Смак» (Макаревич — соучредитель) работу приостановила, в прошлом году она не принесла никаких доходов. Музыкальная компании ООО «Синтез старз» за 2022 год ушла в минус на 300 тысяч рублей.

В апреле артист вышел из состава учредителей «Джем Клуба Андрея Макаревича». Само музыкальное заведение продолжает работать.