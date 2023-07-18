Покинувших Россию после начала СВО разделили на три группы ВЦИОМ поделил на три группы россиян, покинувших родину после начала СВО

Фото: Валерий Шарифулин/ТАСС

Жителей России, покинувших страну после начала специальной военной операции, можно разделить на три группы, заявил глава ВЦИОМ Валерий Федоров в эфире радиостанции «Говорит Москва». По его мнению, к первой категории относятся граждане, уехавшие за границу в марте или апреле 2022 года.

Федоров отметил, что начало СВО оказалось наиболее травмирующим именно для молодых людей. При этом ко второй группе он причислил россиян, уехавших из страны после объявления частичной мобилизации. Эти люди боялись, что их могут призвать на фронт. Федоров также указал на политический мотив поступка таких граждан, поскольку осенью прошлого года приняли «ряд довольно жестких законов».

То, что раньше можно было говорить, писать, митинговать, протестовать, сегодня уже выливается в серьезные сроки. Те, кто не хотел молчать, поняли, что вести такого рода оппозиционную деятельность в России для них небезопасно, — добавил он.

Третьей и самой многочисленной группой глава ВЦИОМ назвал граждан, покинувших Россию из-за работы на зарубежные компании. Они переехали в другие страны вслед за работодателем. Подавляющее большинство из них являются IT-специалистами, отметил Федоров.

Ранее народный артист России Андрей Соколов высказал мнение о российских чиновниках, которые после начала военной операции увезли с собой за границу государственные тайны. Он считает, что с таких людей «нужно спрашивать». При этом Соколов обратил внимание, что чиновники покинули страну еще раньше, чем из нее начали уезжать деятели культуры.