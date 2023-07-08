Народный артист РФ рассказал о чиновниках, которые увезли гостайны на Запад Актер Андрей Соколов призвал «спросить» с уехавших из РФ чиновников с доступом к гостайне

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народный артист России Андрей Соколов

С чиновников, которые имели доступ к гостайнам и уехали из страны после начала специальной военной операции России на Украине, «нужно спрашивать», заявил в беседе с NEWS.ru народный артист России Андрей Соколов. По его словам, именно чиновники первыми покинули Россию, после чего уезжать стали и деятели культуры.

Актеры-то — это уже вторая волна. А первой волной были олигархи и чиновники, в том числе имевшие допуски к гостайнам. И с этими знаниями они выехали к врагам нашей страны на Запад, вот об их отъездах, я считаю, надо больше говорить. А не о деятелях культуры: уехали — пусть там и остаются. А вот с чиновников, особенно обладающих гостайной и уехавших, я считаю, нужно спрашивать, — заявил Андрей Соколов.

Соколов признался, что отъезд из страны ряда деятелей культуры не удивил его. По словам артиста, общаясь с коллегами, он понимал, какие у тех ценности и ориентиры. Отвечая на вопрос о том, следует ли ограничивать уехавших из России актеров в праве на возвращение, Соколов призвал подходить к вопросу индивидуально.

Тем, кто перешел красную линию, я думаю, надо сказать: «Спасибо за всё хорошее — и до свидания». Люди, один раз предавшие, предадут и во второй, это четко надо понимать. С другой стороны, есть те, кто испугался, не разобрался, — отметил актер.

Ранее народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов заявил NEWS.ru, что уехавшие из России на фоне специальной военной операции на Украине артисты никому не нужны и «загнутся» за границей. Условием их возвращения на родину он назвал извинения, которые покинувшие страну, по его мнению, должны принести публично в том же объеме, в каком критиковали СВО.