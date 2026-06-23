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23 июня 2026 в 10:05

«Возникают вопросы»: Соколов о снижении возрастного ценза для кино об СВО

Соколов заявил, что снижать возрастной ценз для кино об СВО нужно осторожно

Андрей Соколов Андрей Соколов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru
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Снижение возрастного ценза для фильмов об СВО требует осторожного подхода, заявил ТАСС народный артист РФ Андрей Соколов. Маркировка должна зависеть не только от тематики кино, но и от его содержания, уточнил он.

Когда речь идет о низком возрастном рейтинге, сразу возникают вопросы: можно ли детям показывать жесткие фильмы, как это может сказаться на детской психологии. Поэтому здесь нельзя дать однозначный ответ. Недаром существует разделение на детские, юношеские, семейные и взрослые фильмы, — отметил Соколов.

Ранее гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров заявил, что введение квот на зарубежное кино поможет лучше регулировать прокат и поддержит отечественный кинематограф. Он также подчеркнул, что это позволит повысить качество демонстрируемого в кинотеатрах контента.

До этого председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что ремейки классических мультфильмов помогают зрителям увидеть знакомых с детства героев в новом свете. По ее мнению, проекты, такие как игровые фильмы «Чебурашка» и «Простоквашино», а также предстоящий «Умка», позволяют зрителям испытать ностальгию, одновременно поддерживая связь с любимыми персонажами из «золотой коллекции».

Культура
Андрей Соколов
кино
СВО
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