«Возникают вопросы»: Соколов о снижении возрастного ценза для кино об СВО Соколов заявил, что снижать возрастной ценз для кино об СВО нужно осторожно

Снижение возрастного ценза для фильмов об СВО требует осторожного подхода, заявил ТАСС народный артист РФ Андрей Соколов. Маркировка должна зависеть не только от тематики кино, но и от его содержания, уточнил он.

Когда речь идет о низком возрастном рейтинге, сразу возникают вопросы: можно ли детям показывать жесткие фильмы, как это может сказаться на детской психологии. Поэтому здесь нельзя дать однозначный ответ. Недаром существует разделение на детские, юношеские, семейные и взрослые фильмы, — отметил Соколов.

Ранее гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров заявил, что введение квот на зарубежное кино поможет лучше регулировать прокат и поддержит отечественный кинематограф. Он также подчеркнул, что это позволит повысить качество демонстрируемого в кинотеатрах контента.

До этого председатель совета директоров «Союзмультфильма» Юлиана Слащева заявила, что ремейки классических мультфильмов помогают зрителям увидеть знакомых с детства героев в новом свете. По ее мнению, проекты, такие как игровые фильмы «Чебурашка» и «Простоквашино», а также предстоящий «Умка», позволяют зрителям испытать ностальгию, одновременно поддерживая связь с любимыми персонажами из «золотой коллекции».