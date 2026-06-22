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22 июня 2026 в 08:38

В России объяснили пользу от введения квот на зарубежное кино

Жаров: введение квот на зарубежное кино позволит отбирать лучший контент

Фото: Shutterstock/FOTODOM
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Введение квот на зарубежное кино поможет лучше регулировать прокат и поддержит отечественный кинематограф, заявил ТАСС гендиректор «Газпром-Медиа Холдинга» Александр Жаров. Также, по его словам, это позволит повысить качество демонстрируемого в кинотеатрах контента.

Введение квот на зарубежное кино — необходимая мера, которая позволит внедрить систему отбора лучших иностранных фильмов для проката, исключив массовый нерегулируемый поток посредственных картин, — подчеркнул медиаменеджер.

Он считает, что подобная система способствует здоровой конкуренции и развитию индустрии, а кинотеатры получат возможность сосредоточиться на более качественных релизах. В целом, по мнению Жарова, квоты необходимы, так как они защищают национальный рынок и стимулируют развитие местного производства.

Ранее Красногвардейский суд Санкт-Петербурга запретил к распространению в России три иностранных фильма, пропагандирующих нетрадиционные сексуальные отношения (движение ЛГБТ признано в РФ экстремистским, деятельность запрещена). Речь идет о картинах «С любовью, Саймон», «Убей своих любимых» и «Зови меня своим именем».

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