«Они загнутся»: Певцов рассказал о судьбе покинувших Россию артистов Дмитрий Певцов заявил, что уехавшие из России артисты загнутся за границей

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru

Народный артист России Дмитрий Певцов

Уехавшие из России на фоне специальной военной операции на Украине артисты никому не нужны и «загнутся» за границей, заявил NEWS.ru народный артист РФ, депутат Госдумы Дмитрий Певцов. Условием их возвращения на родину он назвал извинения, которые покинувшие страну, по его мнению, должны принести публично в том же объеме, в каком критиковали СВО.

Нужно рассматривать каждый конкретный случай [возвращения в Россию покинувших страну артистов], выяснять, что говорил человек или не говорил. Многие же в общественном пространстве выражались. Я думаю, что насколько они выразились в общественном пространстве, настолько же — в этом же общественном пространстве — должны попросить прощения. В таком же объеме и для такого же количества людей. Как минимум, — считает Дмитрий Певцов.

Он подчеркнул, что «если они не нарушили никаких наших кодексов, они имеют все те же права, что и остальные граждане Российской Федерации». Певцов призвал разрешить вернувшимся работать в России, но с определенными ограничениями.

Понятно, что за границей они никому не нужны, загнутся. Они будут там официантами, дворниками, кем угодно. А вот не давать работу здесь? Мы же русские, мы же прощаем, мы великодушные люди. Но вернуть человека на самую рейтинговую передачу первого, второго, третьего, десятого канала — это, конечно, нельзя. Ни в коем случае. Такие люди должны начинать сначала. Я в этом убежден, — заявил депутат.

Ранее Дмитрий Певцов заявил, что телевидение, радио и кинопрокат должны быть «хотя бы частично национализированы». По словам актера, эта мера позволит государству вмешиваться в содержание того, что показывают людям. Певцов считает национализацию необходимой, так как за «30 лет сумели дебилизировать зрителя до такой степени, что он не может понять, что „Чебурашка“ — это чудовищное, мерзкое, пошлое кино».