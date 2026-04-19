Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
Атака США на Венесуэлу
Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры
19 апреля 2026 в 11:18

Певцов призвал защитить российских зрителей от спекуляций с билетами

Фото: Сергей Петров/NEWS.ru
Подписывайтесь на нас в MAX

Российских зрителей необходимо защищать от перекупщиков билетов, заявил в беседе с ТАСС первый заместитель председателя комитета Госдумы по культуре Дмитрий Певцов. Так он прокомментировал слова директора театра Вахтангова Кирилла Крока, который пожаловался на нехватку инструментария для борьбы с подобными спекуляциями. В результате многие руководители культурных учреждений вынуждены повышать стоимость билетов.

В этом вопросе я за то, чтобы защитить зрителей от перекупщиков. А то, какой механизм следуют применять в данной ситуации, сказать трудно. Это дело профессионалов, — подчеркнул Певцов.

В феврале цены билетов на премьеру спектакля «Без свидетелей» в театре Никиты Михалкова «Мастерская „12“» стали не по карману рядовому зрителю. Ажиотажный спрос спровоцировало первое появление на сцене актера Михаила Ефремова после освобождения — билеты разошлись за минуты, а цены у перекупщиков взлетели до размеров среднемесячной московской зарплаты.

В том же месяце жители Китая раскупили билеты на спектакли Большого и Мариинского театров в Поднебесной за рекордные 18 минут. Министр культуры России Ольга Любимова призналась, что произошедшее ее сильно удивило.

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.