Составлен список уехавших знаменитостей, которые лишились бизнеса в России

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Андрей Макаревич

ФНС закрыла фирму, которая занималась организацией туров группы «Машина времени», сообщает Telegram-канал Mash. Кто еще из уехавших за границу артистов потерял бизнес в России?

Кто из уехавших артистов лишился бизнеса в России

Музыканты группы «Машина времени» после образования коллектива открыли фирму «Группа Машина времени XXI», в которой каждый участник имел равные доли. В 2019 году была создана компания «Синтез старз» с измененным составом учредителей во главе с лидером Андреем Макаревичем (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

По данным Mash, последние годы фирма приносила убытки и сейчас за ней числится долг в размере 266 тысяч рублей. В связи с этим была организована проверка Федеральной налоговой службой, в результате которой было установлено отсутствие активности юрлица и нарушения в официальных бумагах. ФНС постановила закрыть фирму «Синтез старз».

Шоумен Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) в мае 2022 года закрыл свое рекламное агентство в России. Компания ООО «МГ ЛАБ» была создана в январе 2020 года с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Ее учредитель — сам артист.

В официальных документах говорилось, что компания вела деятельность рекламных агентств, издательств, занималась производством кино и музыки. В 2021 году бизнес принес убыток в 2,2 млн рублей. Комик связал это с пандемией коронавируса, а закрывая агентство, попросил не искать в своих действиях политического подтекста.

Народная артистка СССР Алла Пугачева после переезда в Израиль закрыла все свои российские бизнесы. Осенью 2022 года было ликвидировано ООО «АБП», через которое исполнительница издавала песни, оформляла концертные и корпоративные выступления, а в мае 2023 года с ней прекратила сотрудничество обувная марка «Эконика».

В магазине представлялась обувь разработки певицы. «Эконика» переименовала все товары линейки Alla Pugacheva в «Премиум» и распродала остатки товара с большой скидкой.

Рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов в России) уехал из страны после требования председателя Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить артиста на предмет торговли наркотиками. В ноябре 2022 года исполнитель вышел из ресторанного бизнеса. Он владел заведением под названием «Кайф».

Музыкальный продюсер и композитор Константин Меладзе лишился вида на жительство в России в августе 2023 года, в связи с чем потерял статус индивидуального предпринимателя. По тем же причинам лишилась российского бизнеса и певица Вера Брежнева. У нее был собственный бренд косметики VERA.

Кто из уехавших артистов до сих пор владеет бизнесом в России

По данным Mash, певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) в мае 2023 года открыла в Москве фирму под названием «Родина». По информации канала, агентство с уставным капиталом в 10 тысяч рублей было зарегистрировано в квартире директора группы «Машина времени».

Депутат Госдумы Александр Шолохов в беседе с NEWS.ru призвал закрыть новый бизнес певицы в России, заявив, что иноагенты не имеют права получать деньги в РФ.

«У нас законом определенно, что иноагенты не должны зарабатывать в России. Соответственно, если действительно будут выявлены такие связи, совершенно очевидно, что это будет иметь правовые последствия. Я считаю, что бизнес надо закрыть и не позволять иностранным агентам зарабатывать в Москве и вообще в России», — отметил он.

Как сообщает KP.RU, певец Никита Пресняков после отъезда в Америку остался совладельцем компании «Нико Спорт», которая занимается реализацией спортивного инвентаря. Долей фирмы также владеет теща артиста. По информации издания, площадки в Сочи, Химках, Мытищах и других городах «Нико Спорт» зачастую обустраивает в сотрудничестве с городскими властями по госконтрактам.

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