В СФ рассказали, могут ли Пугачева и Макаревич вернуться из Израиля Сенатор Цеков заявил о праве Макаревича вернуться в РФ из-за обстрелов Израиля

Фото: Сергей Лантюхов/NEWS.ru

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева и лидер рок-группы «Машина времени» Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), а также все артисты, уехавшие из России после начала СВО в Израиль, имеют право вернуться обратно из-за обстрелов Израиля со стороны ХАМАС, заявил NEWS.ru сенатор от Крыма Сергей Цеков. Он отметил, что гражданам РФ нельзя запретить физически пересечь границу.

По Конституции России им въезд в РФ не запрещен, они граждане РФ. Поэтому они могут вернуться. А примут или не примут — надеюсь, что российское общество не позволит им жить так вольготно, как до СВО и даже 2014 года. Надеюсь, что не будет прежнего внимания СМИ, площадок для выступления, шоу на ТВ. Будет правильно, если они станут изгоями в родной стране, — добавил Цеков.

По его словам, если бы артисты «просто уехали и молчали — еще ладно, хотя нельзя уезжать из своей страны, оказавшейся в сложной ситуации. Но они же там уйму гадостей наговорили».

Я не знаю, как они смогут свободно себя чувствовать, если вернутся. К сожалению, в обществе есть и те, кто их не осуждает, кто скрытно поддерживает. Они не имеют права уехать от боевых действий откуда бы то ни было с моральной точки зрения. Но по закону вернуться в Россию имеют право, — подытожил Цеков.

Ранее директор Большого Московского государственного цирка Эдгард Запашный в своем Telegram-канале заявил, что эскалация напряженности в Израиле наверняка приведет к тому, что местные власти объявят мобилизацию. На этом фоне он задался вопросом, как поступят осевшие там Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Андрей Макаревич и Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Все они уехали в Израиль после начала российской спецоперации на Украине.