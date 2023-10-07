«Куда свалят Галкин и Макаревич»: Запашный об атаке на Израиль Запашный поинтересовался, куда уедут Галкин и Макаревич из Израиля

Фото: Евгений Одиноков/РИА Новости, Komsomolskaya Pravda/Global Look Press/Коллаж NEWS.ru

Эскалация напряженности в Израиле наверняка приведет к тому, что местные власти объявят мобилизацию, сообщил директор Большого Московского государственного цирка Эдгар Запашный в своем Telegram-канале. На этом фоне он задался вопросом, как поступят осевшие там Максим Галкин (внесен Минюстом РФ в список иноагентов), Андрей Макаревич (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и Семен Слепаков (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). Все они уехали в Израиль после начала российской спецоперации на Украине.

Израиль подвергся атаке со стороны Палестины. По Израилю выпущено более 5000 ракет. Много убитых и захваченных в плен. Очевидно, что Израиль объявит войну и будет мобилизация. Вопрос: куда теперь свалят Макаревич, Галкин и Слепаков? — написал Запашный.

Ранее главный редактор RT Маргарита Симоньян заявила о возможном «исходе русских пацифистов» из Израиля после ракетного обстрела. По ее словам, эскалация напряженности может подтолкнуть их к бегству.

Южные регионы Израиля и район Тель-Авива подверглись ракетному удару утром 7 октября. В результате атаки погибла одна женщина, около 80 пострадавших были госпитализированы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проникновении в страну террористов через различные пункты въезда. Было объявлено о состоянии боевой готовности и массовом наборе резервистов. Гражданских лиц, проживающих в центральных и южных регионах страны, призвали находиться около убежищ.

На фоне роста напряженности министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну. По его словам, организация совершила серьезную ошибку. Израильские войска в ответ развернули в секторе Газа операцию «Железные мечи».