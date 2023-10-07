Движение ХАМАС объявило Израилю войну, сообщил министр обороны страны Йоав Галант. По его словам, которые приводит издание Maariv, палестинская организация совершила серьезную ошибку.
Сегодня утром ХАМАС совершило серьезную ошибку и начало войну против Государства Израиль, — сказал Галант.
Лидеры движения ХАМАС ранее объявили о начале военной операции против Израиля. Причинами ее начала в ХАМАС назвали оккупацию палестинских территорий и неоднократные вторжения в мечеть Аль-Акса на территории Иерусалима.
На этом фоне утром в субботу, 7 октября, ракетному обстрелу подверглись юг Израиля и район Тель-Авива. В результате есть погибшие и пострадавшие.
Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также сообщала о проникновении в страну боевиков через различные пункты пропуска. Было объявлено о состоянии боевой готовности и массовом наборе резервистов. Гражданских лиц, проживающих в центральных и южных регионах страны, призвали находиться около убежищ.
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Также стало известно, что вооруженные палестинцы подбили израильский танк Merkava IV. Видео с горящей бронемашиной уже распространилось в Сети. Кроме того, боевикам ХАМАС удалось угнать несколько джипов HMMWV.