Движение ХАМАС объявило Израилю войну, сообщил министр обороны страны Йоав Галант. По его словам, которые приводит издание Maariv, палестинская организация совершила серьезную ошибку.

Сегодня утром ХАМАС совершило серьезную ошибку и начало войну против Государства Израиль, — сказал Галант.

Лидеры движения ХАМАС ранее объявили о начале военной операции против Израиля. Причинами ее начала в ХАМАС назвали оккупацию палестинских территорий и неоднократные вторжения в мечеть Аль-Акса на территории Иерусалима.

На этом фоне утром в субботу, 7 октября, ракетному обстрелу подверглись юг Израиля и район Тель-Авива. В результате есть погибшие и пострадавшие.

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) также сообщала о проникновении в страну боевиков через различные пункты пропуска. Было объявлено о состоянии боевой готовности и массовом наборе резервистов. Гражданских лиц, проживающих в центральных и южных регионах страны, призвали находиться около убежищ.

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа

Из города Газа выпущены ракеты

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

Из города Газа выпущены ракеты

Израильско-палестинский конфликт

Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press

Израильско-палестинский конфликт

Израильско-палестинский конфликт

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израильско-палестинский конфликт

Израильско-палестинский конфликт

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израильско-палестинский конфликт

Израильско-палестинский конфликт

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Израильско-палестинский конфликт

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Также стало известно, что вооруженные палестинцы подбили израильский танк Merkava IV. Видео с горящей бронемашиной уже распространилось в Сети. Кроме того, боевикам ХАМАС удалось угнать несколько джипов HMMWV.