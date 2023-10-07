Армия Израиля объявила о состоянии боевой готовности

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится в состоянии боевой готовности после того, как начался массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа и боевики с этой территории проникли в израильские приграничные районы, сообщает пресс-служба ВС Израиля в Telegram. Кроме того, в ЦАХАЛ призвали гражданских лиц в центральных и южных регионах страны находиться около убежищ.

Армия обороны Израиля объявляет состояние боевой готовности, — говорится в сообщении.

Кроме того, Армия обороны Израиля сообщила о массовом наборе резервистов. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху проведет совещание с командованием силового блока.

Ранее стало известно, что территория Израиля подверглась ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, на юге страны и в районе Тель-Авива объявлена воздушная тревога. В результате обстрела погиб один человек и еще двое получили ранения.

Жертвой обстрела стала 60-летняя жительница из населенного пункта Гедерот близ города Ашдод. Еще два человека — мужчины 20 и 52 лет — получили ранения средней тяжести. Они были доставлены в больницу.

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press 7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Из города Газа выпущены ракеты Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press Из города Газа выпущены ракеты Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Omar Ashtawy/Keystone Press Agency/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Израильско-палестинский конфликт Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

В конце сентября министр обороны Израиля Йоав Галант подчеркнул готовность использовать все доступные средства для восстановления безопасности, если продолжающиеся беспорядки и провокации на границе с сектором Газа приведут к пострадавшим среди гражданских и военнослужащих.