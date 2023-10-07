Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) находится в состоянии боевой готовности после того, как начался массированный ракетный обстрел со стороны сектора Газа и боевики с этой территории проникли в израильские приграничные районы, сообщает пресс-служба ВС Израиля в Telegram. Кроме того, в ЦАХАЛ призвали гражданских лиц в центральных и южных регионах страны находиться около убежищ.
Армия обороны Израиля объявляет состояние боевой готовности, — говорится в сообщении.
Кроме того, Армия обороны Израиля сообщила о массовом наборе резервистов. Премьер-министр страны Биньямин Нетаньяху проведет совещание с командованием силового блока.
Ранее стало известно, что территория Израиля подверглась ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, на юге страны и в районе Тель-Авива объявлена воздушная тревога. В результате обстрела погиб один человек и еще двое получили ранения.
Жертвой обстрела стала 60-летняя жительница из населенного пункта Гедерот близ города Ашдод. Еще два человека — мужчины 20 и 52 лет — получили ранения средней тяжести. Они были доставлены в больницу.
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
В конце сентября министр обороны Израиля Йоав Галант подчеркнул готовность использовать все доступные средства для восстановления безопасности, если продолжающиеся беспорядки и провокации на границе с сектором Газа приведут к пострадавшим среди гражданских и военнослужащих.