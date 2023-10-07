Армия Израиля сообщила о ракетном обстреле со стороны Газы

Фото: IMAGO/Mahmoud Issa/Global Look Press

Территория Израиля подверглась ракетному обстрелу со стороны сектора Газа, на юге страны и в районе Тель-Авива объявлена воздушная тревога, сообщает The Jerusalem Post со ссылкой на пресс-службу Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ). В результате обстрела погиб один человек и еще двое получили ранения.

Армия обороны Израиля объявляет состояние готовности к войне. Израильскую территорию широко обстреливали ракетами из Газы, и террористы проникли на израильскую территорию через различные пункты въезда, — цитирует издание сообщение армии.

Жертвой обстрела стала 60-летняя жительница из населенного пункта Гедерот близ города Ашдод. Еще два человека — мужчины 20 и 52 лет — получили ранения средней тяжести. Они были доставлены в больницу.

В конце сентября министр обороны Израиля Йоав Галант подчеркнул готовность использовать все доступные средства для восстановления безопасности, если продолжающиеся беспорядки и провокации на границе с сектором Газа приведут к пострадавшим среди гражданских и военнослужащих. Он также напомнил об операции «Щит и стрела», проведенной израильской армией в мае 2023 года в палестинском анклаве.