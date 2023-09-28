Израиль пригрозил повторить операцию «Щит и стрела» Глава Минобороны Израиля Галант напомнил террористам об операции «Щит и стрела»

Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press

Министр обороны Израиля Йоав Галант подчеркнул готовность Израиля использовать все доступные средства для восстановления безопасности, если продолжающиеся беспорядки и провокации на границе с сектором Газа приведут к пострадавшим среди гражданских и военнослужащих, передает The Times of Israel. Он также напомнил об операции «Щит и стрела», проведенной израильской армией в мае 2023 года в палестинском анклаве.

Мы не стремимся к эскалации или столкновениям, но если придет время, когда нам придется действовать, операция «Щит и стрела» будет напоминанием для всех террористических группировок о возможностях сил безопасности Израиля. Если израильские гражданские или военнослужащие пострадают, мы без колебаний будем использовать все доступные средства для обеспечения безопасности мирных жителей и восстановления спокойствия на границе, — подчеркнул Галант.

Операция «Щит и стрела», проведенная с 9 по 12 мая 2023 года, включала в себя поражение около 350 целей в Газе, таких как командные центры, ракетные и минометные установки, военные пункты и высокопоставленные активисты группировки «Исламский джихад» в палестинском анклаве. В это время радикалы из сектора выпустили более 1200 ракет по Израилю.

Ранее официальный представитель армии Израиля Даниэль Хагари заявил, что удары по стране с территории Ливана нанесли бойцы палестинского движения ХАМАС. Также не исключается причастность Ирана к атакам. 6 апреля израильские СМИ сообщали, что с территории Ливана были выпущены десятки ракет, нацеленных на приграничные населенные пункты и города на севере страны.