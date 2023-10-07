Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Исламистское движение ХАМАС объявило о начале военной операции против Израиля, говорится в сообщении главы военного крыла организации Мухаммеда ад-Дейфа. Причинами начала операции в ХАМАС назвали оккупацию палестинских территорий Израилем и неоднократные вторжения в мечеть Аль-Акса в Иерусалиме.
Мы объявляем о начале операции «Наводнение Аль-Акса» и сообщаем, что первый удар по позициям и укреплениям противника превысил 5 тысяч ракет и снарядов, — говорится в сообщении.
Также стало известно, что в Сдероте вооруженные палестинцы захватили полицейский участок. Известно о перестрелке между напавшими и солдатами армии Израиля. Утверждается, что несколько израильских силовиков попали в плен. На юге и в центре Израиля временно закрыты аэропорты.
Утром 7 октября ракетному обстрелу подверглись юг Израиля и район Тель-Авива. В результате погибла одна женщина и двое мужчин получили ранения.
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Фото: Mohammed Talatene/dpa/Global Look Press
Массированный ракетный обстрел Израиля из сектора Газа
Армия Израиля сообщила о проникновении в страну террористов через различные пункты въезда. Было объявлено о состоянии боевой готовности и массовом наборе резервистов. Гражданских лиц, проживающих в центральных и южных регионах страны, призвали находиться около убежищ.