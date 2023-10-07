«Ждем исхода русских пацифистов»: Симоньян об атаке ХАМАС на Израиль Симоньян призвала ждать исхода русских пацифистов из Израиля после атаки ХАМАС

Фото: Ilia Yefimovich/dpa/Global Look Press

Эскалация напряженности в Израиле может подтолкнуть к бегству из страны россиян, которые прежде переехали туда на фоне СВО, сообщила в Telegram главный редактор RT Маргарита Симоньян. Так она прокомментировала ракетный удар по Израилю со стороны ХАМАС и последующее решение израильской армии провести в ответ военную операцию.

Страна, которая не воюет со своими соседями, опять воюет со своими соседями. Ждем исхода русских пацифистов. Впрочем, не, не ждем, — написала она.

В результате ракетного обстрела юга Израиля и района Тель-Авива погибла одна женщина, около 80 пострадавших были госпитализированы. Армия обороны Израиля (ЦАХАЛ) сообщила о проникновении в страну террористов через различные пункты въезда. Было объявлено о состоянии боевой готовности и массовом наборе резервистов. Гражданских лиц, проживающих в центральных и южных регионах страны, призвали находиться около убежищ.

Также стало известно, что вооруженные палестинцы подбили израильский танк Merkava IV. Видео с горящей бронемашиной уже распространилось в Сети. Кроме того, боевикам ХАМАС удалось угнать несколько джипов HMMWV.

На фоне роста напряженности министр обороны Израиля Йоав Галант заявил, что движение ХАМАС объявило Израилю войну. По его словам, организация совершила серьезную ошибку. Израильские войска в ответ развернули в секторе Газа операцию «Железные мечи».