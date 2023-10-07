Опубликовано видео с подбитым палестинцами израильским танком «RT на русском» опубликовал кадры с подбитым израильским танком Merkava IV

Фото: Mahmoud Issa/Keystone Press Agency/Global Look Press

7 октября 2023 года, город Газа, сектор Газа, Палестина

Палестинцы смогли подбить израильский танк Merkava IV на фоне эскалации напряженности в регионе. На видеозаписи, которую опубликовал Telegram-канал «RT на русском», можно увидеть горящую бронемашину, на корпусе которой фотографируются люди.

Merkava IV был принят на вооружение в 2004 году. Он является основным боевым танком Армии обороны Израиля (ЦАХАЛ) и не поставлялся за рубеж из-за применения секретных технологий. Танк долгое время считался одним из самых защищенных в мире.

В то же время телеканал «Звезда» в Telegram сообщил, что бойцы ХАМАС, проникшие на территорию Израиля, угнали там несколько джипов HMMWV и катаются на них по улицам под ликование толпы.

Как сообщалось ранее, утром 7 октября ракетному обстрелу подверглись юг Израиля и район Тель-Авива. В результате погибла одна женщина и двое мужчин получили ранения.

Армия Израиля сообщила о проникновении в страну террористов через различные пункты въезда. Было объявлено о состоянии боевой готовности и массовом наборе резервистов. Гражданских лиц, проживающих в центральных и южных регионах страны, призвали находиться около убежищ.

В конце сентября глава Минобороны Израиля Йоав Галант подчеркнул готовность использовать все доступные средства для восстановления безопасности, если продолжающиеся беспорядки и провокации на границе с сектором Газа приведут к пострадавшим среди гражданских и военнослужащих.