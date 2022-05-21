«Политического подтекста нет»: Галкин закрыл бизнес в России Галкин лишился рекламного агентства в России

Максим Галкин / Фото Anatoly Lomokhov/Global Look Press

Максим Галкин объявил о закрытии своего рекламного агентства в России. Заявление о ликвидации ООО «МГ ЛАБ» было подано в ФНС 17 мая, решение будет принято 25 мая, пишет StarHit.

О своём решении муж Пугачёвой сам сообщил журналистам.

Это было связано ещё с отсутствием деятельности в период пандемии. Ну и, соответственно, сейчас... Политического подтекста в этом нет, — сказал артист.

Агентство было зарегистрировано 23 января 2020 года с уставным капиталом в 10 тысяч рублей. Учредитель бизнеса — сам Максим Галкин, директором значится Никита Тыртышников. В официальных документах говорится, что компания ведёт деятельность рекламных агентств, издательств, занимается производством кино и музыки. Выручка за прошлый год бизнеса Галкина оказалась нулевой, убыток составил 2,2 млн рублей.

Ранее депутат Госдумы Василий Власов призвал лишить государственных наград Примадонну российской эстрады Аллу Пугачёву, её супруга и пародиста Максима Галкина, а также актрису Чулпан Хаматову и других артистов, выступивших против специальной военной операции, которую Россия развернула на территории Украины.