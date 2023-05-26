В Госдуме призвали закрыть новый бизнес Земфиры в России Депутат Госдумы Шолохов призвал закрыть новый бизнес Земфиры в России из-за ее статуса иноагента

Фото: Miguel Miguel/Global Look Press

Певица Земфира

Зарегистрированная в России компания певицы Земфиры (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) «Родина» должна быть немедленно закрыта, поскольку иноагенты не имеют права получать деньги в России, считает депутат Госдумы Александр Шолохов. Он подчеркнул в беседе с NEWS.ru, что в случае выявления подобных связей могут последовать правовые последствия в отношении певицы. Депутат заявил, что иноагентам нужно запретить любой способ заработка в РФ.

У нас законом определенно, что иноагенты не должны зарабатывать в России. Соответственно, если действительно будут выявлены такие связи, совершенно очевидно, что это будет иметь правовые последствия. Я считаю, что бизнес надо закрыть и не позволять иностранным агентам зарабатывать в Москве и вообще в России, — подчеркнул Шолохов.

Telegram-канал Mash ранее сообщил о том, что Земфира открыла в России новую компанию «Родина». По информации канала, фирма зарегистрирована в квартире экс-директора группы «Машина времени». По информации Mash, уставный капитал фирмы составляет 10 тысяч рублей, род ее деятельности выяснить не удалось. Земфира ранее говорила, что не собирается возвращаться в Россию.