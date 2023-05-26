Земфира открыла в Москве фирму с патриотичным названием Mash: певица Земфира зарегистрировала в Москве фирму «Родина»

Фото: Сергей Шахиджанян/ТАСС

Певица Земфира

Уехавшая из России певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) открыла в Москве фирму под названием «Родина», сообщает Telegram-канал Mash. По данным канала, фирма зарегистрирована в квартире директора группы «Машина времени.

Уставный капитал фирмы составляет всего 10 тысяч рублей. Род ее деятельности каналу выяснить не удалось. Сама Земфира ранее говорила, что в Россию возвращаться не собирается.

В середине мая артистка подала иск к Министерству юстиции с требованием признать ее включение в перечень иностранных агентов незаконным. В реестр ее имя было внесено в феврале 2023 года. Минюст объяснил это тем, что певица выступала в поддержку Украины, осуждала специальную военную операцию ВС России, давала концерты в недружественных странах, а также получала поддержку от иностранных источников.

Ранее депутаты Госдумы предложили лишить Земфиру вcего имущества в России после выхода новой песни под названием PODNHA. В ней певица рассказала о том, что кто-то заставляет насильно любить Родину, хотя это очень сложно. По данным Telegram-каналов, артистка владеет двухкомнатной квартирой и нежилым помещением в Москве, а также участком земли с двумя домами в Башкирии.