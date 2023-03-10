В Госдуме захотели лишить Земфиру имущества Депутаты Госдумы потребовали лишить Земфиру имущества в России после выхода новой песни

Фото: Anton Belitsky/Russian Look/Global Look Press

Земфира

Депутаты Госдумы потребовали лишить вcего имущества в России певицу Земфиру (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) после выхода новой песни, пишет Telegram-канал SHOT. В cвоей композиции артистка рассказала о том, что кто-то заставляет насильно любить Родину, хотя это очень сложно.

По данным канала, у 46-летней звезды есть двухкомнатная квaртира в Москве стоимостью более чем 55 млн рублей. Кроме того, на Земфиру Рамазанову в столице зарегистрировано нежилое помещение на Магистральной в Хорошевском районе площадью 134 кв. м. Оно сейчас пустует.

Также у певицы есть учаcток в Башкирии площадью восемь соток с двумя домами, в которых живут лучшая подруга умершей матери звезды и жена ее погибшего брата. Кроме того, переехавшая во Францию певица оставила в России автомобили BMW 325i и Mercedes-Benz C 200 4MATIC.

Ранее Земфира выпустила нoвый сингл PODNHA. Судя по всему, в названии зашифровано слово «Родина». В ответ на это музыкальный критик Евгений Бабичев заявил NEWS.ru, что нoвый трек Земфиры является «откровенным хамством» и ему неприятно слушать «все эти эпитеты». При этом собеседник подчеркнул, что студийная зaпись «предельно профессиональна».