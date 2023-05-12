Земфира подала в суд на Минюст России из-за статуса иноагента Земфира подала иск к Минюсту РФ с требованием признать включение в список иноагентов незаконным

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Певица Земфира

Певица Земфира (внесена Минюстом РФ в список иноагентов) подала иск к Министерству юстиции с требованием признать включение в перечень иностранных агентов незаконным. Исковое заявление исполнительницы поступило в Замоскворецкий суд Москвы, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу инстанции.

В суд поступил иск Рамазановой З. Т. (Земфиры Талгатовны. — NEWS.ru) к Минюсту РФ с требованием признать незаконным решение о включении артистки в перечень иноагентов, — сообщили в Замоскворецком суде.

Дата заседания по иску пока не назначена.

Земфира была включена Минюстом в реестр иноагентов в феврале 2023 года. Ведомство обосновало свое решение тем, что артистка выступала в поддержку Украины, осуждала специальную военную операцию ВС России, давала концерты в недружественных странах, а также получала поддержку от иностранных источников.

В сентябре 2022 года певица Алла Пугачева сама попросила признать ее иностранным агентом после того, как в соответствующий перечень включили ее супруга Максима Галкина (внесен Минюстом РФ в список иноагентов). В мае 2023 года Пугачева вернулась из Израиля в Россию, чтобы попрощаться со своим другом модельером Валентином Юдашкиным, умершим на 60-м году жизни. 12 мая помощница певицы сообщила, что она улетела.