Певица Алла Пугачева закрыла обувной бизнес в России, сообщает KP.RU со ссылкой на представителя обувной марки «Эконика», с которой сотрудничала Примадонна. Артистка под брендом Alla Pugacheva создавала модели как дизайнер.
С сайта «Эконики» исчезла почти вся обувь разработки певицы. Оставшаяся обувь бренда Примадонны продается с большой скидкой. По словам источника издания, «Эконика» переименовала все товары линейки Alla Pugacheva в «Премиум».
В компании отметили, что иных товаров под под брендом Alla Pugacheva выпускать пока не планируется.
Год назад сообщалось, что Пугачева зарегистрировала торговую марку «Примадонна» в РФ. Под ней собирались производить и продавать косметику, 3D-очки, товары для беременных, а также дроны, оружие и боеприпасы. Певица не комментировала эту информацию.
После начала СВО Пугачева с мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и детьми переехали в Израиль. Галкин осудил начало спецоперации и продолжил критиковать действия правительства. После признания юмориста иностранным агентом Пугачева попросила Минюст внести в реестр и ее имя. В сентябре 2022 года Пугачева с детьми временно возвращалась в Москву.