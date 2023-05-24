Пугачева закрыла последний бизнес в России KP.RU: Пугачева закрыла обувной бизнес в России

Фото: Екатерина Чеснокова/РИА Новости

Алла Пугачева

Певица Алла Пугачева закрыла обувной бизнес в России, сообщает KP.RU со ссылкой на представителя обувной марки «Эконика», с которой сотрудничала Примадонна. Артистка под брендом Alla Pugacheva создавала модели как дизайнер.

С сайта «Эконики» исчезла почти вся обувь разработки певицы. Оставшаяся обувь бренда Примадонны продается с большой скидкой. По словам источника издания, «Эконика» переименовала все товары линейки Alla Pugacheva в «Премиум».

В компании отметили, что иных товаров под под брендом Alla Pugacheva выпускать пока не планируется.

Год назад сообщалось, что Пугачева зарегистрировала торговую марку «Примадонна» в РФ. Под ней собирались производить и продавать косметику, 3D-очки, товары для беременных, а также дроны, оружие и боеприпасы. Певица не комментировала эту информацию.

После начала СВО Пугачева с мужем Максимом Галкиным (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) и детьми переехали в Израиль. Галкин осудил начало спецоперации и продолжил критиковать действия правительства. После признания юмориста иностранным агентом Пугачева попросила Минюст внести в реестр и ее имя. В сентябре 2022 года Пугачева с детьми временно возвращалась в Москву.