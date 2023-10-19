Что известно об избиении Дани Милохина в Грузии: кто и почему на него напал

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даня Милохин

На блогера и музыканта Даню Милохина напали в центре Тбилиси. Местным жителям не понравилось, что он заглянул в открытое окно на первом этаже. Какие подробности известны?

Что известно об избиении Милохина

По данным Telegram-канала Mash, Даня Милохин зашел в Groovy Roasters на улице Ниношвили, взял кофе и вышел на улицу. После этого тиктокер решил пошутить и заглянул в приоткрытое окно одного из домов. Милохина заметил хозяин жилища. Он выскочил на улицу и начал избивать блогера. Кроме того, мужчина сказал ему уехать из страны.

«Начал избивать, совсем невежливо просил валить из страны и припоминал 2008 год. Мол, что тогда русские лезли, что сейчас. К избиению почти сразу подключились еще несколько человек. К счастью, их быстро разняли прохожие», — пишет источник.

Обращаться в полицию Милохин не стал. После случившегося он сразу уехал в Дубай.

Что известно о бое Милохина с братом Хабиба Нурмагомедова

Боец поп-ММА Нарек Симонян рассказал NEWS.ru, что желание Дани Милохина подраться с одним из братьев звезды UFC Хабиба Нурмагомедова не зайдет дальше пустых разговоров. При этом спортсмен заявил, что готов сам выйти на ринг с артистом и даже перекрасит волосы в розовый цвет, если он хотя бы раз сможет ударить его по голове.

«Бой Милохина против брата Хабиба — это бредятина. Все понимают, что дальше разговора это дело не двинется. Если Милохин сейчас тренируется и хочет попробовать себя в единоборствах, то я готов предоставить ему эту возможность в лиге „Наше Дело“», — комментировал он.

Зачем Милохин возвращался в Россию

В сентябре появилась информация о возвращении Дани Милохина в Россию. В Москве он встретился с друзьями и посетил Красную площадь.

Спустя несколько дней блогер снова улетел из России после того, как глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина обратилась к Минобороны РФ с просьбой отправить его на срочную службу.

Позже сообщалось, что тиктокера объявили в розыск. Telegram-канал SHOT опроверг эти слухи, сообщив, что Милохина просто потребовали поставить на воинский учет по месту регистрации.

В базе МВД отсутствуют данные о розыске артиста. Как утверждает Telegram-канал Mash, в военном комиссариате Анапы организовали проверку после сообщений о том, что у блогера не было оснований для отсрочки от прохождения срочной службы в ВС РФ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Даня Милохин

Почему Милохин уехал из России в 2022 году

Даня Милохин уехал из России в 2022 году, несмотря на то, что у него были заключены рекламные контракты и он снимался в шоу «Ледниковый период». Блогер не комментировал спецоперацию, но спел гимн Украины во время стрима со своим коллегой Артуром Бабичем.

Исполнитель не единожды жаловался на финансовые трудности после отъезда. В Дубае он жил у рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«То, что я уехал из России, — вот что повлияло! У меня нет рекламы вообще! Зарабатываю ноль, реально ноль. Зато у меня есть друзья. Я не откладывал никогда, всегда тратил. На ИП моем 70 тысяч рублей. На одной карте — тысяч 200 рублей, на другой — тысяч 150. Это все мои деньги, которые я сейчас имею. Я все вложил в себя», — говорил тиктокер.

Несмотря на тяжелое финансовое положение, Милохин не собирался возвращаться в Россию, так как считал это для себя «шагом назад».

«Потому что у меня опять будут деньги, большая популярность, клипы, шоу. Я уверен, кто бы что ни говорил. Но как будто бы это очень просто. А мне хочется находиться в не очень легких условиях», — рассуждал артист.

При этом музыкант хотел принять участие в передаче Ляйсан Утяшевой и Павла Воли «Выжить в Дубае», выходящей на канале ТНТ. Он просил подписчиков поспособствовать его возвращению на российское телевидение.

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