«Готов меняться»: Милохин рассказал о романе с Юлией Гаврилиной Милохин сообщил о проблемах в отношениях с Юлией Гаврилиной из-за эмиграции

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Даня Милохин и Юлия Гаврилина

21-летний тиктокер Даня Милохин рассказал о проблемах в отношениях с блогером и певицей Юлией Гаврилиной после своего отъезда из России, пишет StаrHit. По словам Милохина, ему нелегко поддерживать роман на расстоянии, а недавний прилет в Москву из Дубая не помог освежить чувства. Блогер также опасается, что у Гаврилиной появился другой молодой человек, говорится в сообщении.

Я понимал, что не смогу что-то изменить на расстоянии и мне нужно приехать. По большей части я вернулся в Москву из-за Юлии, а потом уже друзья, работа. <...> Мы увиделись, но держались на расстоянии. Я понимал прекрасно, что мне надо побыть немного в столице, чтобы показать, что я готов меняться, — цитирует издание Милохина.

Ранее приемный отец Милохина Дмитрий Тюленев рассказал, что регулярно общается с сыном, и заверил, что тот ведет здоровый образ жизни и не опускает рук из-за обрушившегося на него негатива. Тюленев отметил, что не обижается на уехавшего в Дубай Милохина, после поступка которого администрация Анапы потребовала снести два дома на участке его приемной семьи.

До этого Милохин, покинувший Россию после призывов отправить его в армию, обратился к россиянам, выразив недоумение по поводу негативного отношения к себе. По словам блогера, он считает Россию своей родиной, поэтому для него удивительно осознавать, что жители страны против его приезда. Милохин предложил соотечественникам «подрасслабиться» и пояснил, что его исполнение гимна Украины не имело политического подтекста.