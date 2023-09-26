«Я ведь не от Америки приехал»: Милохин обратился к россиянам Милохин предложил соотечественникам «расслабиться» и впустить его в Россию

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даня Милохин

Тиктокер Даня Милохин, покинувший Россию после угроз отправить его в армию, в YouTube-шоу «Мадонна Мур» обратился к россиянам, выразив недоумение по поводу негативного отношения к себе. По словам блогера, он считает Россию своей родиной, поэтому для него удивительно осознавать, что жители страны против его приезда. Милохин предложил соотечественникам «подрасслабиться» и пояснил, что его пение гимна Украины не имело политического подтекста.

Хотел бы обратиться к народу русскому, который меня ненавидит. Я не понимаю почему. Я столько жил в России, я родился в России, это моя страна. Почему я не могу туда въезжать? Они все сейчас скомпоновались: один народ, одна Россия, давайте никого не впускать сюда. Я считаю, это неправильно. Нужно чуть подрасслабиться, я ведь не от Америки приехал вас травить, я приехал снимать тиктоки, участвовать в шоу, любить Юлю [блогера Юлю Гаврилину], жить жизнь, — заявил Милохин.

Милохин также подчеркнул, что не держит зла на члена Общественной палаты РФ Екатерину Мизулину, которая обратилась в Минобороны РФ с просьбой призвать его на срочную службу в армию. Он также заявил, что не хотел обидеть руководство Первого канала своей песней «Первый канал — ты моя бывшая».



Ранее психотехнолог и нейрокоуч Александр Мир назвал Милохина жертвой западных инструментов психологического влияния. По словам эксперта, молодому человеку, выросшему в детдоме, необходимы дополнительное образование и психологическая поддержка от государства. Специалист также считает, что, в отличие от поющего патриотические песни Shaman, Милохин не имеет прочных жизненных ценностей.