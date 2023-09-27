«Не падает духом»: приемный отец Милохина рассказал о его жизни в Дубае Отец Милохина Дмитрий Тюленев сообщил, что блогер не падает духом в эмиграции

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даня Милохин

Приемный отец тиктокера Дани Милохина Дмитрий Тюленев в своем блоге в Instagram (деятельность соцсети запрещена в РФ) рассказал, что регулярно общается с сыном и заверил, что тот ведет здоровый образ жизни и не опускает рук из-за обрушившегося на него негатива. Тюленев отметил, что не обижается на уехавшего в Дубай Милохина, после поступка которого администрация Анапы потребовала снести два дома на участке его приемной семьи.

У Дани появилась реклама в блоге. Все идет к лучшему. Мы с ним общались, он занимается спортом, на позитиве, не падает духом, ведет здоровый образ жизни, у него куча целей, это радует. Также и с Ильей [братом Дани Милохина]. Ребята не опускают рук, несмотря на негатив, который льется со всех сторон. Все наладится, конечно, — сказал Тюленев.

Ранее Тюленев сообщил, что был закрыт магазин его семьи, который является единственным источником доходов. При этом, по его словам, местные адвокаты категорически отказываются оказывать ему помощь. Мужчина также заявил о том, что власти города требуют снести два дома на его участке на основании нарушения градостроительных норм.

До этого Милохин, покинувший Россию после призывов отправить его в армию обратился к россиянам, выразив недоумение по поводу негативного отношения к себе. По словам блогера, он считает Россию своей родиной, поэтому для него удивительно осознавать, что жители страны против его приезда. Милохин предложил соотечественникам «подрасслабиться» и пояснил, что его пение гимна Украины не имело политического подтекста.

Милохин ранее подвергался критике из-за того, что во время стрима киевского коллеги Артура Бабича спел гимн Украины. Бабич попросил его сделать это, поскольку ранее во время саундчека Милохин исполнял гимн России. По поводу СВО Милохин никогда публично не высказывался. Тем не менее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обращался к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованием включить блогера в реестр иноагентов.