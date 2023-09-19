В базе МВД не нашлось данных о розыске сбежавшего Дани Милохина

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даня Милохин

Информация о том, что блогера Даню Милохина объявили в розыск, пока не подтвердилась, так как в базе МВД России об этом данных нет. Поиск по соответствующему запросу на официальном ресурсе ведомства не дает результатов.

Прежде появились сведения, что блогера объявили в федеральный розыск по заявлению военкомата Анапы, однако повестки в рамках осеннего призыва пока не рассылали, и за неявку Милохина искать не могут.

В то же время, как утверждает Telegram-канал Mash, в военном комиссариате Анапы организовали служебную проверку после сообщений о том, что у Милохина не было оснований для отсрочки от прохождения срочной службы в ВС РФ.

Даня Милохин прилетал в Россию из Дубая в начале сентября, однако вскоре вернулся обратно на фоне слухов о его возможном призыве в армию. В частности, глава Лиги безопасного интернета Екатерина Мизулина лично обратилась к Министерству обороны РФ с просьбой забрать на службу блогера, который, по ее словам, «расстроил» граждан «русофобскими» заявлениями.

По поводу СВО Милохин публично не высказывался. Тем не менее глава Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией Виталий Бородин обращался к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованием включить блогера в реестр иноагентов.