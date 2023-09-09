Правда ли, что Даня Милохин может попасть в армию, зачем он вернулся в РФ Даня Милохин вернулся в Россию после года отсутствия

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даня Милохин

Блогер и тиктокер Даня Милохин вернулся в Россию после года отсутствия. Ранее он говорил, что не сможет приехать на родину, несмотря на тяжелое положение за рубежом. Что об этом известно?

Почему Даня Милохин вернулся в Россию

Недавно Даня Милохин заявлял, что не вернется в Россию в ближайшем будущем, поскольку боится гнева соотечественников. Дело в том, что за прошедший год блогер исполнил гимн Украины вместе с украинским коллегой Артуром Бабичем, а также резко покинул шоу «Ледниковый период». Таким поступком он подвел команду проекта и свою партнершу Евгению Медведеву.

«Я недавно пустил слух, что могу вернуться в Москву. И меня напугало то, что Первый канал ярко отреагировал на эти слова. Мне показалось, что они очень не хотят, чтобы я возвращался. Поэтому пока повременю. Пока боюсь», — говорил Милохин.

Однако тиктокер вернулся на родину. В Москве он встретился с друзьями и посетил Красную площадь. Соответствующие кадры появились в Сети.

Как Даня Милохин жил за границей

Даня Милохин признавался, что за границей буквально остался без денег. В Дубае он жил у рэпера Моргенштерна (внесен Минюстом РФ в список иноагентов).

«То, что я уехал из России — вот что повлияло! У меня нет рекламы вообще! Зарабатываю ноль, реально ноль. Зато у меня есть друзья. Я не откладывал никогда, всегда тратил. На ИП моем 70 тысяч рублей. На одной карте — тысяч 200 рублей, на другой — тысяч 150. Это все мои деньги, которые я сейчас имею. Я все вложил в себя», — жаловался тиктокер.

Несмотря на тяжелое финансовое положение, Милохин не хотел возвращаться в РФ, так как считал это для себя «шагом назад».

«Потому что у меня опять будут деньги, большая популярность, клипы, шоу. Я уверен, кто бы что ни говорил. Но как будто бы это очень просто. А мне хочется находиться в не очень легких условиях», — рассуждал он.

При этом тиктокер хотел попасть на шоу Ляйсан Утяшевой и Павла Воли «Выжить в Дубае», выходящем на канале ТНТ. Он даже просил подписчиков поспособствовать его возвращению на отечественное телевидение.

В ноябре прошлого года глава «Федерального проекта по безопасности и борьбе с коррупцией» Виталий Бородин обратился к генеральному прокурору России Игорю Краснову с требованием включить Милохина в реестр иноагентов.

«У Милохина было множество путей для развития в России, но он сделал свой выбор, сбежав за границу», — говорилось в обращении главы ФБПК.

Могут ли Милохина отправить в армию

Первый заместитель председателя комитета Госдумы по обороне Алексей Журавлев заявил NEWS.ru, что вернувшегося в Россию после года отсутствия Даню Милохина следует отправить исполнять воинский долг. По его словам, уехав из РФ, тиктокер, как и его коллеги по цеху, выяснили, что их «кривлянья за границей совершенно никому не интересны».

«Поэтому постепенно и возвращаются назад, на государственные хлеба, и Родина, кстати, почему-то их принимает, хотя не должна бы. По внешнему виду парень вообще-то призывного возраста, и, конечно, следует, прежде всего, проверить, как у него обстоят дела с армейской службой, и, если он уклонист, естественно, привлечь к ответственности, а потом и отправить исполнять воинский долг», — сказал парламентарий.

Журавлев подчеркнул, что судя по татуировке на руке Милохина, на которой изображен мешок со знаком доллара, главное для него — материальное благополучие.

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