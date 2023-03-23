Милохин и Моргенштерн попали в ДТП на Пхукете

Фото: Социальные сети

Блогер Даня Милохин и рэпер Моргенштерн

Блогер Даня Милохин и рэпер Моргенштерн (внесен Минюстом РФ в список иноагентов) попали в ДТП на тайском острове Пхукет, кадры инцидента публикует Telegram-канал Mash. По данным канала, на дороге около пляжа Банг Тао молодые люди не справилась с управлением скутера и влетели в машину местного водителя.

Mash отмечает, что на данный момент неизвестно, что кто из них был за рулем в момент аварии.

В январе Моргенштерн опубликовал в соцсетях фото, на котором сотрудник турецкой скорой помощи снимает у него кардиограмму. Кадр появился в ленте музыканта после концерта в Стамбуле. В подписи он пояснил, что врач обследовал его уже на вечеринке после выступления. Госпитализация артисту не потребовалась. Спустя пару часов он опубликовал еще несколько кадров, посвященных своей повседневной жизни.

Ранее певец заявлял, что по совету врачей решил завязать с употреблением алкоголя, поскольку у него печень «как у деда». Он признавался, что его состояние без алкоголя улучшилось на шестой день «завязки».

В феврале 2022 года Моргенштерн покинул Россию после того, как председатель СКР Александр Бастрыкин публично обвинил его в распространении наркотиков. В мае 2022 года Минюст внес артиста в список иностранных агентов.