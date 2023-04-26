Уехавших блогеров обложат двойным НДФЛ: сколько они зарабатывают Тем, кто работает на российскую аудиторию, придется раскошелиться в пользу бюджета РФ

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Даня Милохин

Работающих за рубежом блогеров, которые получают в России доход за размещение контента в иностранных сетях, планируют обложить НДФЛ. Те из них, кто является нерезидентом, должны будут заплатить налог по ставке 30%, как и другие уехавшие за границу работники. В некоторых случаях речь идет о довольно крупных суммах, ведь ежемесячный доход самых популярных блогеров достигает семизначных значений. Подробнее — в материале NEWS.ru.

Что предложил Минфин

Ведомство хочет обложить двойным НДФЛ блогеров, работающих за рубежом и размещающих контент на иностранных платформах, в том числе YouTube и Instagram (деятельность соцсети в РФ запрещена). Судя по всему, многие из них платят обычный подоходный налог в 13% в то время, как люди, проживающие за границей более полугода теряют налоговое резидентство и обязаны платить уже 30%.

24 апреля правительство внесло в Госдуму соответствующие поправки в Налоговый кодекс, подготовленные ведомством. Они дополняют перечень доходов от российских источников, которые должны облагаться НДФЛ. В него хотят включить вознаграждение за работу в интернете, если она сделана за рубежом. Впрочем, ранее NEWS.ru уже писал, что многие из этих удаленщиков уже сейчас, без каких-либо новых законопроектов, обязаны платить 30% подоходного налога. По мнению ряда экспертов, новшество вводят, чтобы мотивировать большее количество уехавших платить этот налог.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Сколько зарабатывают блогеры

По подсчетам специалистов сервиса Solar Staff (автоматизирует работу с фрилансерами и блогерами), в первом квартале 2023 года российские блогеры-физлица (а это почти все русскоязычные блогеры) стали зарабатывать на 27% больше, чем в первом квартале 2022 года. В итоге их ежемесячные доходы в среднем составили 15,8 тыс. руб.

Заработки самозанятых блогеров (4% от всех блогеров) выросли на 35%, до 57,1 тыс. руб. в месяц. Причем в марте их средний доход достиг максимального значения за последние три года — 64,6 тыс. руб. Средний заработок инфлюенсеров (пользователей, имеющих обширную и лояльную аудиторию), которые оформили ИП, составил 206,7 тыс. руб.

Доходы топ-10 блогеров на YouTube

В 2022 году совокупный доход от рекламы 10 ведущих российских YouTube-блогеров составил 1,1 млрд руб., следует из данных исследования Ассоциации блогеров и агентств. Вот как выглядит рейтинг топовых российских блогеров и их доходы за год:

Ксения Собчак. Журналистка, телеведущая, блогер. Ведет авторское шоу на YouTube. Доход — 251,4 млн руб.

Валентин Петухов (Wylsacom). Техноблогер, обозреватель гаджетов и техники, бывший юрист. Создатель и владелец YouTube-канала Wylsacom. Доход — 237,5 млн руб.

Алексей Пивоваров (признан иноагентом). Журналист, медиаменеджер, теле- и радиоведущий, блогер, создатель YouTube-канала «Редакция». Доход — 213 млн руб.

Влад А4 Бумага. Белорусский видеоблогер, певец, создатель и владелец YouTube-каналов «А4» и «А5», инстаблогер. Доход — 122,7 млн руб.

Юрий Дудь (признан иноагентом). Журналист, один из самых популярных и самых «дорогих» блогеров. С 2017 года — ведущий авторского YouTube-канала «вДудь», в котором берет интервью у известных людей и выпускает документальные фильмы. Доход — 98,8 млн руб.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Анастасия Ивлеева



Ирина Шихман (признана иноагентом). Журналистка, телеведущая, видеоблогер. С 2017 года — ведущая авторского YouTube-канала «А поговорить?», в котором Ирина берёт интервью у известных личностей. Доход – 56,8 млн руб.

Илья Варламов (признан иноагентом). Российский общественный деятель, журналист, предприниматель и видеоблогер. Создатель авторского СМИ на базе блог-платформы «Живой Журнал». Доход — 46,5 млн руб.

Анастасия Ивлеева. Российская телеведущая, киноактриса и видеоблогер. Наиболее известна как Instagram-блогер, а также как ведущая телепередачи «Орел и решка» на телеканале «Пятница!». Доход — 38,4 млн руб.

Данила Поперечный. Российский видеоблогер и стендап-комик. Известен зрителям под псевдонимом Spoontamer. Доход — 21 млн руб.

Ида Галич. Российская телеведущая, певица, блогер. Начинала карьеру юмориста со студенческой команды КВН. Доход — 10 млн руб.

Сколько получают другие

NEWS.ru ознакомился с информацией из открытых источников о заработках еще нескольких популярных блогеров.

Даня Милохин. Тиктокер, детство которого прошло в детдоме, в интервью Ксении Собчак говорил, что в месяц зарабатывает более 2,8 млн руб. Впрочем, журналисты подсчитали, что в 2021 году его доходы превысили 110 млн рублей. В прошлом году Милохин уехал из России в ОАЭ.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru Даня Милохин

Александра Митрошина. Спортивный блогер. Согласно прайс-листам за март 2023 года, фотопост в Instagram стоит 4,6 млн руб., пост в Telegram — 330 тыс. руб., рекламная вставка в подкасте длиною в 1,5–2 минуты — 5 млн руб. Однако реклама в соцсетях не является основной частью ее заработка. Среди прочего Митрошина выпустила авторские тренировки «Точный фитнес» вместе с бодибилдером Димой Путылиным, ведет курсы и тренинги по раскрутке соцсетей. По ее собственным оценкам, за 2021 год личные проекты принесли ей примерно 303 млн руб. Следственный комитет России считает Митрошину причастной к уклонению от уплаты налогов на сумму более 120 млн руб. В настоящее время она находится за пределами России.

Валерия Чекалина (Лерчек). В 2020 году попала на 7-е место рейтинга российских блогеров Forbes с годовым доходом в $600 тыс. По данным СМИ, блогер отчиталась о доходах за 2022 год на сумму 2,6 млрд руб. Против Чекалиной возбуждено уголовное дело о неуплате налогов, сейчас она находится под подпиской о невыезде.