В Армении задержали еще одного оппозиционера

Правоохранители Армении задержали лидера инициативы «Камк» Ваагна Чахаляна, сообщает «Sputnik Армения». По данным СК республики, оппозиционер проходит по делу движения «Священная борьба». Его обвиняют в подготовке теракта и узурпации власти.
В рамках уголовного производства 26 июня арестовали 16 человек. Пресс-секретарь СК Кима Авдалян уточнила, что ведомство обратилось в суд для применения ареста в качестве меры пресечения в отношении Чахаляна.
Архиепископа Баграта Галстаняна и несколько его соратников арестовали 25 июня после масштабных обысков и задержаний. СК Армении утверждал, что была предпринята попытка вооруженного захвата власти. Галстанян и его сторонники обвиняются в подготовке терактов и массовых беспорядков.
Ранее СК Армении раскрыл причину обысков в компании российского предпринимателя Самвела Карапетяна. По данным ведомства, они состоялись в рамках уголовного дела о неуплате налогов и отмывании денег. Следственные мероприятия прошли в головном офисе компании «Ташир».