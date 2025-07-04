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04 июля 2025 в 14:37

В Армении задержали еще одного оппозиционера

В Армении задержали лидера инициативы «Камк» Ваагна Чахаляна

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Правоохранители Армении задержали лидера инициативы «Камк» Ваагна Чахаляна, сообщает «Sputnik Армения». По данным СК республики, оппозиционер проходит по делу движения «Священная борьба». Его обвиняют в подготовке теракта и узурпации власти.

В рамках уголовного производства 26 июня арестовали 16 человек. Пресс-секретарь СК Кима Авдалян уточнила, что ведомство обратилось в суд для применения ареста в качестве меры пресечения в отношении Чахаляна.

Архиепископа Баграта Галстаняна и несколько его соратников арестовали 25 июня после масштабных обысков и задержаний. СК Армении утверждал, что была предпринята попытка вооруженного захвата власти. Галстанян и его сторонники обвиняются в подготовке терактов и массовых беспорядков.

Ранее СК Армении раскрыл причину обысков в компании российского предпринимателя Самвела Карапетяна. По данным ведомства, они состоялись в рамках уголовного дела о неуплате налогов и отмывании денег. Следственные мероприятия прошли в головном офисе компании «Ташир».

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