В Армении задержали еще одного оппозиционера

В Армении задержали еще одного оппозиционера В Армении задержали лидера инициативы «Камк» Ваагна Чахаляна

Правоохранители Армении задержали лидера инициативы «Камк» Ваагна Чахаляна, сообщает «Sputnik Армения». По данным СК республики, оппозиционер проходит по делу движения «Священная борьба». Его обвиняют в подготовке теракта и узурпации власти.

В рамках уголовного производства 26 июня арестовали 16 человек. Пресс-секретарь СК Кима Авдалян уточнила, что ведомство обратилось в суд для применения ареста в качестве меры пресечения в отношении Чахаляна.

Архиепископа Баграта Галстаняна и несколько его соратников арестовали 25 июня после масштабных обысков и задержаний. СК Армении утверждал, что была предпринята попытка вооруженного захвата власти. Галстанян и его сторонники обвиняются в подготовке терактов и массовых беспорядков.

Ранее СК Армении раскрыл причину обысков в компании российского предпринимателя Самвела Карапетяна. По данным ведомства, они состоялись в рамках уголовного дела о неуплате налогов и отмывании денег. Следственные мероприятия прошли в головном офисе компании «Ташир».