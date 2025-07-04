Сбой произошел в работе популярного интернет-провайдера

Россияне жалуются на сбой в работе интернет-провайдера МГТС, следует из данных ресурса «Сбой.рф». За последние полчаса поступило 2140 жалоб.

Согласно данным портала, сообщения о неисправности начали поступать примерно в 13:15 мск. Абсолютное большинство жалоб поступили от жителей Москвы и Подмосковья — 99%, остальные данные о сбоях получены из Башкирии.

Причины случившегося неизвестны. Как долго продлится сбой, информации нет. В самой компании пока никак не отреагировали на инцидент.

Ранее сообщалось, что в России с перебоями работала сотовая связь операторов МТС и «Теле2». Также наблюдались проблемы у компаний «Мегафон» и «Билайн». По данным сервиса, за сутки проблемы с сетью могли возникнуть у порядка 175 тысяч абонентов МТС. При этом сбой «Теле2» мог затронуть 115 тысяч абонентов.

До этого сообщалось о крупном сбое в работе сервисов Альфа-Банка. За час поступило более 530 жалоб пользователей, при этом от жителей Тверской области 13%, Санкт-Петербурга — 11%, Москвы — 9%.