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04 июля 2025 в 12:05

Сбои произошли в работе двух операторов связи

Сбои произошли в работе МТС и Tele2

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Прямо сейчас в России с перебоями работает сотовая связь операторов МТС и Tele2, следует из данных ресурса Downdetector. Также наблюдаются проблемы у компаний «МегаФон» и «Билайн».

По данным сервиса, за последний час с жалобами на работу МТС обратился 321 пользователь. За сутки проблемы с сетью могли возникнуть у порядка 175 тысяч абонентов. На сбои в работе Tele2 за последний час пожаловались 250 пользователей. Не исключено, что за сутки с проблемами столкнулись порядка 115 тысяч человек.

Ранее сообщалось о крупном сбое в работе сервисов Альфа-Банка. За час поступило более 530 жалоб пользователей. Больше всего недовольны работой экосистемы остались жители Тверской области (13%), Санкт-Петербурга (11%), Москвы (9%), Нижегородской (5%) и Новосибирской (5%) областей. Многие жалобы были связаны со сбоем в приложении и на сайте банка, а также с трудностями в доступе к личному кабинету.

Также россияне жаловались на значительные проблемы в работе мессенджера Telegram. Пик обращений из-за неполадок пришелся на поздний вечер 30 июня.

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