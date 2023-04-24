«Новый» НДФЛ для удаленщиков: что меняется на самом деле, а что нет NEWS.ru вместе с юристами разобрал свежий законопроект правительства

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Бланк налоговой декларации на доходы физических лиц

Утром 24 апреля появилась новость: «Правительство внесло в Госдуму законопроект о повышении НДФЛ для уехавших с 13% до 30%». Многие также поняли документ как законопроект о налогах для айтишников. Но и в первом, и во втором случае СМИ сделали массу ошибок. NEWS.ru объясняет, как уже сейчас работает Налоговый кодекс и что хотят в нем поменять.

Как Налоговый кодекс работает для людей с трудовыми договорами

Сейчас, если россиянин находится в России 183 и более дней в году, он является налоговым резидентом страны. Это значит, что с его доходов до 5 млн руб. включительно в год его работодатель заплатит всем известные 13% налога на доходы физических лиц (НДФЛ). Если доход превышает 5 млн руб., в бюджет уйдет уже 650 тыс. руб. налогов плюс 15% от суммы, превышающей 5 млн руб.

Но если человек отсутствовал в России более полугода, статус налогового резидента он теряет. И работодатель должен платить за него уже не 13–15%, а все 30% налога. Так, если работодатель подает налоговую декларацию в апреле, он должен посчитать, сколько дней с января по декабрь прошлого года его работник провел в России. Если менее 183 дней, налог платится в размере 30%.

Как кодекс работает для ИП

Индивидуальные предприниматели часто платят налог в 4–6% с доходов по налогу на профессиональный доход или по упрощенной системе налогообложения. И здесь не важно, где физически находится бизнесмен. Но если именно у плательщика профессионального дохода его доходы за год превысят 2,4 млн руб., ФНС переведет его на общую систему налогообложения. То есть на 13% НДФЛ для резидентов и 30% — для нерезидентов. И тогда уже местонахождение предпринимателя будет иметь значение.

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Как кодекс работает для самозанятых

Самозанятые платят 4% с доходов, полученных от физлиц, и 6% с доходов, полученных от компаний. Как уже отмечала ФНС и подтверждают юристы, самозанятому достаточно оказывать услуги клиентам в России, чтобы сохранить свой статус. И налоги при утрате резидентства для них не меняются.

«Например, если вы репетитор, эта деятельность подпадает под деятельность самозанятых граждан. Вы живете в Париже, а ваш ученик проживает в Москве, и с оплаты за уроки вы должны платить 4%. Но, если учеников будет много и вы достигнете предела заработка в 2,4 млн в год, вам надо будет либо оформить ИП, либо платить 30% с любого дохода, превысившего 2,4 млн в год», — объясняет партнер D&A Partners, юрист Юрий Брисов.

О чем речь в новом законопроекте

Как сегодня утром сообщили СМИ, правительство внесло в Госдуму законопроект о том, что для уехавших и потерявших резидентство работников российских компаний налог с доходов поднимут с 13% до 30%. Но, как сказано выше, такой налог уже давно действует для нерезидентов на классических трудовых договорах. Действительно, Минфин вскоре уточнил: новая норма коснется именно фрилансеров.

Однако фрилансерами могут быть как самозанятые и ИП с налогами в 4–6%, так и обычные граждане, заключившие с компанией гражданско-правовой договор и сами платящие НДФЛ в 13%. Опрошенные NEWS.ru юристы сходятся во мнении: новый законопроект коснется именно последних, а самозанятых и ИП не затронет. Впрочем, Минфин сообщил, что законопроект все еще дорабатывается.

Также некоторые эксперты полагают, что законопроект направлен на то, чтобы редко применяющееся повышение налогов для нерезидентов с 13% до 30% все же начали применять почаще.

Коснется ли норма только айтишников

Изучив текст законопроекта, редакция NEWS.ru и юрист Юрий Брисов пришли к выводу, что сотрудниками IT-сферы нормы не ограничатся. Ведь трудящимися «с использованием сети Интернет» являются также журналисты, копирайтеры, дизайнеры, репетиторы и другие удаленщики.

Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Ударит ли законопроект по IT-отрасли

Если законопроект примут в этой редакции и без поправок, он превратится в действующую часть Налогового кодекса с 1 января 2024 года. Но ряд опрошенных аналитиков сомневается, что многие айтишники поспешат вернуться в Россию, чтобы снова платить 13% подоходного налога вместо 30%.

«Увеличение нагрузки на IT-компании в России нанесет удар по отрасли, которая и так с трудом борется за жизнь в условиях санкций. И бизнес будет загибаться. От этого выиграют только специалисты в области банкротства, у которых очень много работы в последний год», — полагает Брисов.

Впрочем, ряд специалистов в IT уверенно говорят об успешном обходе санкций благодаря параллельному импорту, а также о росте спроса на услуги по кибербезопасности и на прочее импортозамещение. Поэтому судьба IT-рынка, работникам которого предоставляли суперльготную ипотеку под 5% и отсрочку от мобилизации, вряд ли предрешена.

Начнут ли компании уходить от налогов

Часть экспертов считает, что изменение отчетности и повышение налоговой нагрузки на компании сегодня может привести лишь к двум альтернативам. Бизнес либо будет закрываться и подавать на банкротство, либо — уходить в серую зону. И деньги, которые в виде налогов могли бы поступить в бюджет РФ, пойдут на оптимизацию издержек.

«Можем только надеяться, что плохой текст и отсутствие корреспонденции с действующими законами хотя бы по формальным критериям не позволят принять подобную инициативу», — говорит Брисов.

В подготовке материала также участвовали соучредитель юридической компании a.t.Legal Николай Титов, управляющий партнер «Гин и партнеры» Кира Гин и управляющий партнер Khalimon Legal Алексей Халимон.