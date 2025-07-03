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03 июля 2025 в 15:45

Адвокат раскрыл, что грозит Нурмагомедову за долги по налогам

Адвокат Багатурия: ФНС может подключить приставов из-за долгов Нурмагомедова

Хабиб Нурмагомедов Хабиб Нурмагомедов Фото: Сергей Булкин/NEWS.ru

Федеральная налоговая служба может подключить приставов, если у экс-чемпиона UFC Хабиба Нурмагомедова повторится ситуация с задолженностью, заявил NEWS.ru адвокат Вадим Багатурия. Он назвал размер долга смехотворной суммой по сравнению с доходами бойца.

Если Нурмагомедов не погасит столь незначительный для него счет, безусловно, налоговая служба может вновь подключить приставов и вся ситуация повторится, но я сомневаюсь, что у него есть такое желание, потому что сумма действительно смехотворная по сравнению с его состоянием и доходами. А срок, который устанавливается на погашение налоговой задолженности, указывается в налоговом уведомлении, и он может зависеть от ряда обстоятельств. Сейчас предсказать точное время невозможно, но у него на это точно есть 10 дней, — сказал Багатурия.

Ранее ФНС выставила Нурмагомедову новый счет в размере 1,8 млн рублей. По данным Telegram-канала SHOT, прошлым летом боец выплатил налоговикам 302 млн рублей. Тогда спортсмену блокировали счета, против него велось исполнительное производство.

Хабиб Нурмагомедов
ФНС
налоги
долги
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