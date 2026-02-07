Лерчек рискует потерять все свое имущество из-за долга перед ФНС SHOT: Чекалину потребовали признать банкротом из-за долга в 172,9 млн рублей

Блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) потребовали признать банкротом из-за долга в размере около 200 млн рублей, сообщает Telegram-канал SHOT. По его сведениям, с соответствующим заявлением в Арбитражный суд Москвы обратилась налоговая Кировской области.

Согласно последним данным, актуальный долг инфлюенсера перед ФНС составляет 172,9 млн рублей. В том случае, если суд признает Чекалину банкротом, все ее имущество могут выставить на торги, включая долю в компании «Би Фит». Кроме того, будет закрыто ее ИП, и в течение пяти лет у блогера не получится зарегистрироваться как индивидуальный предприниматель.

Ранее сообщалось, что Лерчек вернули ключи от автомобиля Rolls-Royce Cullinan Black Badge, изъятые в ходе обыска. Машина находилась на ответственном хранении у Чекалиной, однако при изъятии ключей следователь попросил открыть окно. В таком состоянии авто простояло почти год.

До этого стало известно, что бывшего партнера Лерчек Романа Вишняка приговорили к 2,5 года колонии общего режима по делу о выводе в ОАЭ более 250 млн рублей. Судья также назначила ему штраф в размере 500 тыс. рублей. Мужчина полностью признал вину.