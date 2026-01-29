Конфликт США и ЕС из-за Гренландии
29 января 2026 в 11:07

Стал известен приговор бывшему партнеру блогера Лерчек

Бывшего партнера Лерчек Вишняка приговорили к 2,5 годам за вывод 250 млн рублей

Фото: t.me/moscowcourts
Бывшего партнера блогера Лерчек (настоящее имя — Валерия Чекалина) Романа Вишняка приговорили к 2,5 годам колонии по делу о выводе в ОАЭ более 250 млн рублей, передает РИА Новости. Судья также назначила ему штраф в размере 500 тыс. рублей.

Назначить Вишняку два года шесть месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в колонии общего режима, со штрафом в размере 500 тыс. рублей, — огласила приговор судья.

Ранее сообщалось, что Вишняк признал вину по уголовному делу о выводе крупной суммы денег. В Гагаринском суде Москвы мужчина заявил, что его показания позволили правоохранителям изобличить членов преступной группы. Дело предпринимателя рассматривали в особом порядке, что позволило ему рассчитывать на более мягкое наказание.

До этого адвокат Александр Кудряшов заявил, что Лерчек имеет право на компенсацию за поврежденные при обыске дорогие часы и украшения. Он отметил, что у его клиентки высокие шансы на возврат изъятых ценностей, если следствие завершило экспертизу и признало их непричастность к делу.

