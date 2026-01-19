Атака США на Венесуэлу
19 января 2026 в 18:07

Бывший бизнес-партнер Чекалиных сделал важное признание в суде

Экс-партнер Чекалиных Вишняк признал вину по делу о выводе 250 млн рублей в ОАЭ

Роман Вишняк Роман Вишняк Фото: t.me/moscowcourts*
Бывший партнер блогеров Артема и Валерии Чекалиных Роман Вишняк признал вину по уголовному делу о выводе более 250 млн рублей в ОАЭ, сообщает РИА Новости. В Гагаринском суде Москвы мужчина заявил, что его показания позволили изобличить членов преступной группы. Дело предпринимателя рассматривают в особом порядке, что позволяет рассчитывать на более мягкое наказание.

Вину признаю. <...> Я согласен с обвинением, дал признательные показания — изобличил членов преступной группы, — подчеркнул Вишняк.

В своих показаниях он сообщил, что в его обязанности входили разработка сайта и приложения, а также открытие счета на территории ОАЭ для реализации фитнес-марафонов. По словам Вишняка, Чекалин знал, что деньги поступали на расчетные счета нерезидента России в обход налоговой службы.

Ранее адвокат Александр Кудряшов заявил, что Лерчек имеет право на компенсацию за поврежденные при обыске дорогие часы и украшения. Он отметил, что у его клиентки высокие шансы на возврат изъятых ценностей, если следствие завершило экспертизу и признало их непричастность к делу.

До этого стало известно, что беременную Чекалину, находящуюся под домашним арестом, госпитализировали. Как рассказал ее возлюбленный танцор Луис Сквиччиарини, девушку мучили сильные боли, по ночам ей становилось плохо. Он уточнил, что операция прошла успешно.

Артем Чекалин
Лерчек
блогеры
суды
уголовные дела
