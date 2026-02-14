Зимняя Олимпиада — 2026
14 февраля 2026 в 17:46

В Европе предположили, на что пойдет Трамп ради сделки по Украине

Евродепутат Кеннес: Трамп будет давить на Зеленского ради сделки по Украине

Дональд Трамп и Владимир Зеленский Дональд Трамп и Владимир Зеленский Фото: Hu Yousong/XinHua/Global Look Press
Президента Украины Владимира Зеленского ждет еще больше давления со стороны американского лидера Дональда Трампа, такое мнение высказал евродепутат от Бельгии Руди Кеннес. По его словам, которые приводит РИА Новости, хозяин Белого дома намерен всеми силами добиваться заключения мирной сделки.

Ситуация в США меняется, поэтому я думаю, что повестка Трампа будет ориентирована на американскую общественность, а не на решение проблем Украины. Поэтому я думаю, он будет оказывать все большее давление на Зеленского, чтобы тот заключил сделку, это совершенно очевидно, — убежден Кеннес.

Он добавил, что теперь Трамп будет сосредоточен по большей части на внутренней политике. По мнению Кеннеса, политику больше нет дела ни до Европы, ни до Украины.

Все, что он сейчас делает, связано с промежуточными выборами в США, — уточнил Кеннес.

Ранее премьер-министр Венгрии Виктор Орбан ответил Зеленскому, оскорбившему его на Мюнхенской конференции. Он иронично поблагодарил политика за «очередную предвыборную речь» в поддержку вступления его страны в Европейский союз.

США
Дональд Трамп
Украина
Европа
Владимир Зеленский
