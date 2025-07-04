Аналитики назвали причину предстоящего замедления роста доходов россиян

Рост налогов сократит прирост доходов населения России на 0,4%, передает «Коммерсант» со ссылкой на прогноз аналитиков Высшей школы экономики (ВШЭ). С текущего года в стране заработала пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ. По сравнению с 2024-м пороги перехода к более высоким ставкам налогообложения были снижены, объяснили эксперты.

В настоящее время переход к ставке в 15% осуществляется при достижении уровня ежегодных доходов в 2,4 млн рублей вместо прежних 5 млн, сказано в материале. В указанной категории оказалась существенная часть домохозяйств в России. В связи с этим прирост реальных располагаемых доходов россиян в этом году снизится на 0,4%. Соответствующий показатель, как подчеркнули эксперты, не включает снижения располагаемых доходов из-за планируемого увеличения НДФЛ на проценты по вкладам в банках в 2,3 раза по сравнению с уровнем 2024-го.

Ранее финансист Егор Диашов заявил, что до 1 декабря текущего года гражданам России необходимо уплатить налог на доходы по вкладам за 2024 год. По словам эксперта, это необходимо сделать, если сумма дохода по вкладам превышает необлагаемую сумму. Если вкладов несколько, то доход по ним суммируется, предупредил россиян Диашов.