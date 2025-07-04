Специальная военная операция на Украине: мирные переговоры 2025
Кризис на Ближнем Востоке
Атаки ВСУ на Россию
04 июля 2025 в 10:19

Аналитики назвали причину предстоящего замедления роста доходов россиян

ВШЭ: рост налогов сократит прирост доходов населения России на 0,4%

Фото: Алексей Белкин/NEWS.ru

Рост налогов сократит прирост доходов населения России на 0,4%, передает «Коммерсант» со ссылкой на прогноз аналитиков Высшей школы экономики (ВШЭ). С текущего года в стране заработала пятиступенчатая прогрессивная шкала НДФЛ. По сравнению с 2024-м пороги перехода к более высоким ставкам налогообложения были снижены, объяснили эксперты.

В настоящее время переход к ставке в 15% осуществляется при достижении уровня ежегодных доходов в 2,4 млн рублей вместо прежних 5 млн, сказано в материале. В указанной категории оказалась существенная часть домохозяйств в России. В связи с этим прирост реальных располагаемых доходов россиян в этом году снизится на 0,4%. Соответствующий показатель, как подчеркнули эксперты, не включает снижения располагаемых доходов из-за планируемого увеличения НДФЛ на проценты по вкладам в банках в 2,3 раза по сравнению с уровнем 2024-го.

Ранее финансист Егор Диашов заявил, что до 1 декабря текущего года гражданам России необходимо уплатить налог на доходы по вкладам за 2024 год. По словам эксперта, это необходимо сделать, если сумма дохода по вкладам превышает необлагаемую сумму. Если вкладов несколько, то доход по ним суммируется, предупредил россиян Диашов.

НДФЛ
доходы
россияне
аналитики
ЛЕНТА НОВОСТЕЙ
В Госдуме раскрыли, кто пытается вернуть Манижу обратно в Россию
Стало известно, какое оружие ВСУ российский лазер будет щелкать как орешки
«Работает на 300%»: Кузнецова назвала самый нелогичный семейный закон
Котенок назвал атаку ВСУ на Россию попыткой Зеленского понравиться Трампу
Еще один российский аэропорт временно не принимает самолеты
Супертайфун, торнадо, жара 40 градусов: какая погода будет в июле
В РФ начали вводить четырехдневку: кого коснется, что будет с зарплатами
В российском регионе помогут родным погибшей при атаке БПЛА
Вернувшиеся из плена военные поблагодарили всех за содействие
Путин указал на дверь: Трамп не смог прогнуть позицию России по Украине
Пугачева еще сильнее сдала. Кто ее довел, какие проблемы со здоровьем
Стало известно, что могло довести Пугачеву до депрессии
Расследование по громкому делу Долиной завершилось
На Западе назвали четыре роковые ошибки Зеленского, которые привели к краху
Адвокат семьи Яниса Тиммы сделала громкое заявление о Седоковой
Военные базы в Британии решили защитить табличкой и забором
Раскрыта причина отравления пассажиров теплохода «Николай Карамзин»
В Госдуме пообещали не допустить концерта осудившей СВО певицы в Москве
В СПЧ заявили о захвате ХМАО мигрантами
В работе сервиса «Сбой.рф» произошел сбой
Дальше
Самое популярное
Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!
Общество

Устали просто жарить кабачки? Попробуйте этот рецепт!

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник
Общество

Салат «Лебединый пух» с курицей, пекинкой и картошкой! Трём все в салатник

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!
Общество

Диетическая лепешка с кабачком и сыром: всего 120 ккал, без муки!

Используя сайт news.ru, вы соглашаетесь с использованием файлов cookie, в порядке, описанном в Политике обработки персональных данных.