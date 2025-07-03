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03 июля 2025 в 11:04

Финансист назвал сумму дохода со вклада, которую обложат налогом

Финансист Диашов: налог начислят, если доход со вклада превысит 210 тысяч рублей

Фото: Shutterstock/FOTODOM

До 1 декабря текущего года гражданам России необходимо уплатить налог на доходы по вкладам за 2024 год, заявил финансист Егор Диашов. По словам эксперта, которые приводит агентство «Прайм», это необходимо сделать, если сумма дохода по вкладам превышает необлагаемую сумму. Если вкладов несколько, то доход по ним суммируется, предупредил россиян Диашов.

Она рассчитывается по формуле: 1 млн рублей × максимальную ключевую ставку на 1 число каждого месяца в году. В 2024-м ставка составила 21%, соответственно, доход, который не облагается налогом, — 210 тысяч рублей, — объяснил финансист.

При вкладе 2,5 млн рублей под 16% годовых проценты за год составят 400 тысяч рублей — так как это меньше 2,4 млн, применяется ставка 13%. Налог рассчитывается так: (400 тысяч минус 210 тысяч облагаемого минимума) × 13%. Сумма налога будет равняться сумме 24 700 рублей.

Ранее экс-председатель Федеральной комиссии по рынку ценных бумаг Игорь Костиков заявил, что простому инвестору сегодня лучше всего положить деньги на банковский вклад. Сравнивая депозит с облигациями, эксперт пояснил, что первый инструмент выглядит надежнее и выгоднее. По словам Костикова, с одной стороны, вклады застрахованы государством, с другой — ставки в настоящее время высокие.

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