По целям в Харькове впервые применены дроны-камикадзе «Черника» Военный эксперт Рожин: новые дроны «Черника» применили по целям в Харькове

Военнослужащие РФ впервые использовали новые беспилотники серии «Черника» при ударах по позициям ВСУ в Харькове, написал в своем Telegram-канале военный эксперт Борис Рожин со ссылкой на профильные источники. По их сведениям, аппараты «Черника-2» разработаны специально для поражения блиндажей, укрытий и бронетехники. Минобороны РФ эту информацию не комментировало.

Как уточняется в посте, «Черника-1» представляет собой легкий дрон с дальностью до 80 км, крейсерской скоростью 75 км/ч и рабочей высотой до 1,5 км. Он используется для поражения легких целей.

«Черника-2» — тяжелая версия с боевой частью до 3,5 кг. Ее дальность достигает 100 км, также у нее имеется функция донаведения на цель. Аппарат более устойчив к средствам РЭБ. Он способен работать в автономном режиме, вмешательство оператора необходимо лишь на финальной стадии атаки.

Ранее сообщалось, что московские разработчики передали Вооруженным силам России несколько десятков тысяч дронов-камикадзе «Икар». Представитель компании-производителя рассказал, что БПЛА является флагманом линейки дронов и оснащен 10-дюймовой рамой.